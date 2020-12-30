Женева, Швейцария, 30 декабря, 2020, 22:40 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 563 983 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 11 784 пациента с COVID-19. Об этом сообщает 30 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

(сс) The National Guard Мобильные центры по тестированию на COVID-19

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Согласно последним данным, всего в мире выявлено уже 80 773 033 случая заболевания, подтверждено 1 783 619 летальных случаев.

Напомним, накануне ВОЗ сообщала о 444 437 выявленных инфицированных коронавирусом и 9035 скончавшихся пациентах за сутки.