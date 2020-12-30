Анкара, 30 декабря, 2020, 20:14 — ИА Регнум. В Турцию доставлена первая партия вакцины от коронавируса китайского производства, заказанная турецкой стороной у компании из КНР Sinovac Biotech Ltd.; заказ доставлен в Анкару, о чем 30 декабря сообщает Синьхуа со ссылкой на подтверждение со стороны министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа.

Вакцина

Партия состоит из 3 млн доз вакцины; сообщается, что вакцинация начнется по завершении двухнедельных испытаний и пройдет под непосредственным контролем Главного управления общественного здравоохранения Турции. Ранее турецкий министр подчеркнул пригодность китайской вакцины для использования в Турции; согласно правительственному плану, ожидается, что в рамках первого этапа вакцинации в стране будут привиты 9 млн человек. В их число войдут медработники и представители остальных профессиональных групп, деятельность которых связана с повышенным эпидемиологическим риском.

Подчеркивается, что вакцинация в Турции добровольная; принудительные меры не планируются, а масштабную кампанию предполагается развернуть только после осознания необходимости прививаться от коронавируса.