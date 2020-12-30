Санкт-Петербург, 30 декабря, 2020, 17:39 — ИА Регнум. Петербург встанет в пробках уже спустя 3−4 года, если прямо сейчас не начать строить Широтную магистраль скоростного движения (ШМСД), также известную как Восточный скоростной диаметр (ВСД). Об этом заявил 30 декабря губернатор Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильный поток в Петербурге

Он подписал постановление о софинансировании проекта строительства развязки ЗСД и ВСД. Подключать Западный скоростной диаметр севернее развязки с Благодатной улицей к ВСД с устройством транспортной развязки с Витебским проспектом будут через государственно-частное партнерство. В 2020 году из резервного фонда правительства РФ на это выделили уже около 1 млрд рублей.

«Федеральное правительство могло бы от нас отмахнуться, сказать: «Александр Дмитриевич, у нас пандемия, а вы пристали со своей Широтной магистралью». Но если мы сегодня не начнем строить Широтную магистраль, то через 3−4 года город встанет», — заявил Беглов в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

По условиям соглашения, Петербург должен купить акции АО «Западный скоростной диаметр» на всю сумму. В контракте пропишут, что эти деньги АО «ЗСД» сможет потратить исключительно на развязку.

Первую сваю собираются забить уже в первом квартале 2021 года. «А вот не хватило бы воли, не хватило бы натиска, я не знаю — наверное, отложили бы на год, а там новый финансовый кризис», — сказал Беглов.

Он подчеркнул, что развивать необходимо не только северную столицу, но и Ленобласть, куда ведут петербургские дороги. «И если там будет бутылочное горлышко, весь город будет стоять», — добавил градоначальник.

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Напомним, на строительство первого этапа Широтной магистрали из федерального бюджета будет выделено 10 млрд рублей. Деньги предполагается потратить на первые 3,4 км трассы от Витебского проспекта до Западного скоростного диаметра. Участок должен быть построен до 2024 года.

Протяженность трассы составит около 30 км, а стоить она будет более 180 млрд рублей. Город рассчитывает получит из федерального центра примерно 57 млрд на эту стройку.