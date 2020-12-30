Москва, 30 декабря, 2020, 16:45 — ИА Регнум. Отказа со стороны Москвы провести встречи Совета Россия — НАТО не было: заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга не соответствует с действительностью, сообщили 30 декабря в пресс-службе МИД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

В заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая она сделала в ответ на слова генсека альянса, сказано:

«Действительно, возможность созыва очередного заседания Совета Россия — НАТО на уровне постпредов нами с альянсом обсуждалась. Но странно, что Йенс Столтенберг подаёт это так, будто мы на это приглашение не отреагировали».

Российский дипломат пояснила: Москве в НАТО заявили, что Украина будет «главной темой на заседании» Совета. В Москве тогда задались вопросом о неприемлемости самой идее урегулирования ситуации на Украине при посредничестве западного военного блока.

Тем более что две страны — участницы «нормандского формата» — являются членами НАТО (Германия, Франция) и при необходимости могут быть источником информации для альянса относительно ситуации на Украине, отмечает представитель МИД РФ. Так что отказа от диалога со стороны России не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Столтенберг накануне, 29 декабря, заявил, что альянс в начале года пригласил РФ на встречу Совета Россия — НАТО, но Москва «не отреагировала».