Москва, 30 декабря, 2020, 15:57 — ИА Регнум. МИД России дал отчасти приукрашенную, а отчасти — затуманенную картину внешнеполитической деятельности России в 2020 году, и вместо ясных ответов на ключевые вопросы в официальном комментарии ведомства — избитые фразы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 30 декабря, комментируя сообщение МИД.

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Распространенный

29 декабря

комментарий МИД России об основных внешнеполитических итогах 2020 года даёт отчасти приукрашенную, а отчасти — затуманенную картину внешнеполитической деятельности России. В нём изобилуют избитые фразы, которые катятся, как бильярдные шары по сукну, не оставляя следа и не зацепляя мысль. В этом данный документ в худшую сторону отличается от немалого числа острых и по делу комментариев на эту же тему, появившихся в последние дни в прессе и сети. Бросается в глаза и «отчётно-оправдательный» крен: «Россия предлагала позитивную, объединительную повестку дня, призывала партнёров к отказу от «игр с нулевой суммой» и двойных стандартов…». Предлагала, но не встретила понимания. Кстати, и сам комментарий об этом говорит, хотя и гораздо мягче, чем хотелось бы.

Главное внешнеполитическое достижение уходящего года — это укрепляющееся взаимодействие и взаимопонимание с Китаем. Без него нам противостояния с совокупным Западом не выдержать.

В контексте празднования 75-летия окончания Второй мировой войны, к сожалению, не произошло насущно необходимого: отказа от европоцентризма. Здесь давно уже пора не повторять известные подходы и резолюции, а делать неординарные ходы. Уверен, что и нам самим давно пора встать на эту позицию, и в сознании жителей нашей планеты необходимо закрепить понимание того, что источником войны в 1930-е годы стала не одна Германия, но Антикоминтерновский блок в составе Германии, Японии и Италии, что война началась в Азии нападением Японии на Китай. Вот это действительно будет защитой исторической правды!

Деятельность международных структур и форумов — ООН, БРИКС, РИК, ОДКБ, ШОС, конечно, важна. На мой взгляд, однако, возрастающее для нашей страны значение имеет деятельность «Группы двадцати». В комментарии, однако, она упомянута один раз — в контексте формирования цены на нефть.

О силе нашей политики на пространстве бывшего СССР сами за себя говорят события в Белоруссии, Киргизии, война, безнаказанно развязанная Азербайджаном и Турцией в Нагорном Карабахе, продолжающаяся трагедия Донбасса и Украины…