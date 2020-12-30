Санкт-Петербург, 30 декабря, 2020, 15:53 — ИА Регнум. Уходящий 2020 год дал нам понимание значимости политического лидера в современном мире. Такую точку зрения высказал журналистам доктор социологических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), политолог Дмитрий Гавра.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное здание СПбГУ

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"Мы увидели трансформацию Конституции, которая была запущена лидерской коммуникацией президента России, прежде всего, его волей. Мы все наблюдали коммуникацию Собянина с Москвой и в целом с Россией, и это важный сигнал о том, что личная коммуникация способна порождать дополнительный энергетический эффект. Мы увидели важную историю, которая символизируется словом Фургал. И это тоже личностная история, в существенной мере. С моей точки зрения, Петербургу личностной коммуникации с губернатором не хватает. А вот Ленинградская область в этом плане выигрывает: «прямые линии» Александра Дрозденко на самом деле видны не только журналистам. Это штука важная, и 2020 год об этом нам дал важный сигнал», — сказал Дмитрий Гавра.

Другим важным сигналом, на его взгляд, стала протестная активность в регионах в уходящем году.

«Уровень социального недовольства достаточно высок, он не стал выше, но и не стал ниже ‑ и по Петербургу, и по России в целом. Но в то же время масштабы региональных протестов не увеличились. Пожалуй, только хабаровская история — это единственная история, которая может быть названа политическим протестом», — отметил политолог.

Также в 2020 году в связи с пандемией коронавируса государство заняло новые ниши в жизни социума.

«Государство сегодня превратилось в фактор не только макросоциальной и макроэкономической и стабильности, но и в фактор микроэкономической стабильности домохозяйств. И в этом плане автоматически ушёл запрос на активный протест в силу того, что конфликт с государством рассматривается на обыденном уровне домохозяйства как нерациональное поведение», — пояснил Дмитрий Гавра.

Он также обратил внимание, что протестная активность в последние два года явно сместилась от политической в экологическую плоскость.

«Мы видим, как экологическая повестка сначала визуализируется, затем медиатизируется, и затем политизируется. Год назад мы имели Шиес, а в этом году — Башкирию <…> Вполне очевидно, что растет протестная самоидентификация россиян, связанная именно с экологической проблематикой», — сказал профессор СПбГУ.