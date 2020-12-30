Санкт-Петербург, 30 декабря, 2020, 15:07 — ИА Регнум. На видеосервисе «Ростелекома» Wink открыт бесплатный доступ к спектаклям и концертам учреждений культуры Санкт-Петербурга, сообщили 30 декабря в пресс-службе комитета по культуре города. Это должно скрасить петербуржцам и гостям города закрытие всех объектов культуры на период новогодних праздников.

Дарья Драй ИА REGNUM Афиша «Спектакля нет»

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Напомним, с 30 декабря по 10 января в Петербурге временно приостанавливается работа музеев, театральных и концертных организаций Санкт-Петербурга. Однако благодаря современным технологиям горожане могут не расставаться с любимыми театрами.

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С 1 января 2021 года на сервисе Wink будет открыт бесплатный доступ к видеозаписям спектаклей и концертов ведущих учреждений культуры Северной столицы.

«Безусловно, в афише главный новогодний балет — волшебный «Щелкунчик» Михайловского театра в постановке испанского хореографа Начо Дуато. Посмотреть его можно будет в любое удобное время в период с 1 по 10 января», — уточнили в комитете по культуре.

В специальном разделе также два спектакля «Приюта комедианта»: премьера этого сезона «Русская классика» художественного руководителя Центра имени Мейерхольда Дмитрия Волкострелова и балетный спектакль «Солярис» Юрия Смекалова, вдохновленный романом Станислава Лема. Зрители смогут увидеть настоящую классику репертуара Молодежного театра на Фонтанке — легкую романтическую историю «Любовные кружева» в постановке народного артиста России Семена Спивака и комедию «Бешеные деньги» Театра Комедии имени Акимова.

В подборке также два «подарка» от театра «Мастерская»: спектакль «Иван и черт» по одному из эпизодов романа Достоевского «Братья Карамазовы» и яркий творческий вечер, посвященный 65-летию художественного руководителя театра Григория Козлова.

Для любителей классической музыки — шедевр Карла Орфа «Кармина Бурана» в исполнении хора и Симфонического оркестра Академической капеллы и опера Джакомо Пуччини «Богема» театра «Мюзик-Холл». Постановка была показана в 2019 году в рамках международного фестиваля «Опера-всем».

Отдельный контент был подготовлен специально для детской аудитории. Для самых маленьких зрителей Большой театр кукол представил спектакль «Дюймовочка» номинантов премии «Золотая маска» Екатерины Ложкиной и Марины Завьяловой и постановку о взрослении «Дашенька, или история щенячей жизни».

«В условиях, когда театры и музеи закрыты, для нас очень важно дать возможность горожанам не прекращать привычный им диалог с культурой. Мне кажется, в этом проекте нам удалось соединить современные технологии и театральные постановки с присущей Петербургу элегантностью»,— отметил первый заместитель председателя Комитета по культуре Санкт-ПетербургаБорис Пиотровский.