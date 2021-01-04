Москва, 4 января, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Наиболее вероятный неширокий, медленно восходящий коридор цен на марки Brent в I полугодии 2021 года будет с границами в окрестностях $45 снизу и $55 сверху, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв.

Павел Редин ИА Красная Весна Нефтедобыча

«Если подушка запасов нефти будет сдуваться быстрее ожиданий, то цены смогут ненадолго превысить $55 или даже дотянутся до $60, учитывая ещё и сравнительную слабость доллара как единицы измерения по сравнению с остальной корзиной резервных валют.

Если же цены всё-таки раньше успеют просесть в район $43−45, синхронно с какой-нибудь очередной фондовой коррекцией в один из весенних месяцев, то эти возможные просадки вернут нефть всё в тот же канал неспешного роста», — считает эксперт.

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