Санкт-Петербург, 30 декабря, 2020, 13:11 — ИА Регнум. Петербургский аэропорт «Пулково» обслужит более 350 тыс. пассажиров в новогодние каникулы. Об этом ИА REGNUM сообщили в управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы».

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

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С 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года Северная столица ждет более 3 тыс. авиарейсов.

Согласно расписанию, наиболее востребованными внутрироссийскими направлениями в этот период станут Москва, Калининград, Сочи, Симферополь, Краснодар, Мурманск, Екатеринбург, Новосибирск, Архангельск, Уфа, Самара и Казань.

Среди международных рейсов лидером является Стамбул.

«Аэропорт «Пулково» готов к обслуживанию пассажиров и воздушных судов в дни новогодних каникул: дополнительный контроль прошла аэродромная техника, проведены необходимые инструктажи сотрудников по обеспечению безопасности и качеству обслуживания», — заявили в управляющей компании.