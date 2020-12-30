Москва, 30 декабря, 2020, 12:49 — ИА Регнум. Совещание с использованием видеосвязи, в ходе которого будет обсуждаться транспортная инфраструктура РФ, проведет 30 декабря президент страны Владимир Путин с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Об этом 30 декабря рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В середине дня у Путина посредством видеоконференции запланировано совещание с председателем правительства Мишустиным», — сказал он.

Кроме того, Песков уточнил, что на совещании речь будет идти о транспортной тематике и «о теме «сшивки» нашей огромной страны», и также добавил, что это будет продолжением разговора, который был на недавнем заседании Госсовета и совета по нацпроектам.

При этом пресс-секретарь отметил, что данное совещание будет открытым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что перед уходом с поста главы корпорации «Роснано» Анатолий Чубайсговорил с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону.