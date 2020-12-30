Москва, 30 декабря, 2020, 13:04 — ИА Регнум. Министерство финансов России располагает резервами, позволяющими продолжить в 2021 году поддержку здравоохранения и региональных бюджетов. Об этом глава Минфина Антон Силуанов заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

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Министр отметил, что в текущем году недоиспользованые ресурсы направлялись в резервный фонд. Эти деньги будут переведены на следующий финансовый год.

«Таких переходящих остатков из этого триллиона порядка 450 млрд рублей», — сказал Силуанов.

Средства пойдут на поддержку медицинской сферы, а также в регионы, которым потребуются дополнительные деньги на первоочередные траты, пояснил он.