Минск, 30 декабря, 2020, 12:28 — ИА Регнум. Попытка возрождения в Белоруссии нацизма провалилась, несмотря на финансовые вливания и прямое участие других государств в организациях акций протеста в республике. Об этом 30 декабря заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе посещения отряда милиции особого назначения ГУВД Минского горисполкома, его слова приводит агентство БелТА.

Okras Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Ведущую роль в организации уличных беспорядков играют зарубежные кукловоды и их приспешники-коллаборационисты, не сумевшие иным образом показать свою хоть какую-то политическую значимость», — сказал он.

Кроме того, белорусский лидер отметил, что, по его мнению, подобное было в кадрах немецкой кинохроники, на которых восторженно маршировали с бело-красно-белыми флагами и портретами фюрера.

«Президент констатировал, что, несмотря на огромные финансовые вливания, прямое иностранное участие в организации протестных акций и подготовке радикальных элементов, попытка возродить подобное в наши дни фактически захлебнулась», — также говорится в материале журналистов агентства.

«Невозможна героизация нацизма в стране, потерявшей каждого третьего своего гражданина», — также добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал новую редакцию положения о помощнике президента республики.