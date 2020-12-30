Москва, 30 декабря, 2020, 12:05 — ИА Регнум. В России не планируется сокращения бюджетных расходов в 2021 году, сообщил 30 декабря глава Минфина Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

Дарья Драй ИА REGNUM Антон Силуанов

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"Мы не сокращаем расходы», — сказал он, пояснив, что расходы приводятся к нормальной бюджетной политике.

По словам Силуанова, основной задачей на 2021 год станет восстановление предпринимательской активности.