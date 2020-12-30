Санкт-Петербург, 30 декабря, 2020, 12:05 — ИА Регнум. Петербуржцы смогут поздравить медицинских работников с наступающим Новым годом и поблагодарить их за работу в уходящем 2020 году. Для этого горожане могут принять участие в праздничных акциях, которые состоятся вечером 30 декабря.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

Следите за развитием событий в трансляции: «Новогодний марафон-2020: в ожидании праздника»

Так, комитет по здравоохранению города призывает автомобилистов Петербурга 30 декабря в 18 часов одновременно нажать на клаксон автомобиля в знак благодарности медикам, которые почти целый год находятся на переднем крае борьбы с COVID-19 и сражаются с пандемией.

«Уходящий 2020 год был одним из самых сложных в жизни Петербурга. И особенно тяжёлым он стал для медицинских работников. Весь год они работали на пределе человеческих сил, зачастую, без возможности видеться со своими семьями, родными и близкими, рискуя собственной жизнью ради жизни других людей. Давайте всем городом поблагодарим врачей за их самоотверженный труд. Пусть на своём сложнейшем посту они услышат звук автомобильных сирен — голос нашего города, когда петербуржцы говорят им: спасибо!», — прокомментировал эту акцию председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга Владимир Рябовол.

Вторая акция состоится в это же время, но на закрытой территории главной инфекционной больницы города — имени Боткина. Там под окнами клиники автомобили красного цвета выстроятся в символичный красный крест, чтобы поздравить медицинских работников с наступающими праздниками и сказать «Спасибо!» за нелегкий труд.

«Выстроившись, водители одновременно нажмут на клаксон и зажгут тормозные фонари. Таким образом, организаторы хотят поздравить медиков с наступающим Новым годом и отблагодарить за труд и самоотверженную работу на передовой», — уточнили в пресс-службе больницы.

После чего участники организации автомобилистов «СПБ.АВТО» проведут финальную акцию проекта «Подвези врача» в 2020 году.