Санкт-Петербург, 30 декабря, 2020, 10:23 — ИА Регнум. В Петербурге слегка нарастили объемы тестирования на коронавирус. За последние сутки обследовали 34 763 горожанина, что примерно на 1,5 тыс. человек больше, чем днем ранее.

Minzdrav.gov.by Тест на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию — все новости»

Под медицинским наблюдением находится 829 петербуржцев, из них 365 — контактные лица, 464 — на самоизоляции.

В справочную службу по номеру 122, где теперь горожане вызывают врача на дом, поступило 4448 звонков.

С 5 октября волонтеры также выполнили 3515 заявок о помощи от граждан на самоизоляции. Оставить заявку можно, позвонив на горячую линию 8−800−200−34−11.

С начала октября 91 801 человек получил гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов.