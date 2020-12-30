В Петербурге на коронавирус проверили 34,7 тыс. человек за сутки
Санкт-Петербург, 30 декабря, 2020, 10:23 — ИА Регнум. В Петербурге слегка нарастили объемы тестирования на коронавирус. За последние сутки обследовали 34 763 горожанина, что примерно на 1,5 тыс. человек больше, чем днем ранее.
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Под медицинским наблюдением находится 829 петербуржцев, из них 365 — контактные лица, 464 — на самоизоляции.
В справочную службу по номеру 122, где теперь горожане вызывают врача на дом, поступило 4448 звонков.
С 5 октября волонтеры также выполнили 3515 заявок о помощи от граждан на самоизоляции. Оставить заявку можно, позвонив на горячую линию 8−800−200−34−11.
С начала октября 91 801 человек получил гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов.