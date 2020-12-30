Вашингтон, 30 декабря, 2020, 09:44 — ИА Регнум. Представители американской фармацевтической компании Moderna подтвердили информацию о проведении переговоров с правительством Южной Кореи по поставке 40 млн доз вакцины от COVID-19. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

Вакцина

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В соответствии с обговорёнными условиями, поставка вакцины, скорее всего, начнётся во втором квартале 2021 года.

Отметим, что вакцина от компании Moderna предусматривает введение двух доз одному человеку, поэтому 40 млн доз хватит для вакцинации 20 млн человек.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел телефонные переговоры с генеральным директором Moderna Стефаном Банселом, в ходе которых стороны договорились о поставке в Южную Корею вакцины для 20 млн человек.

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