Лос-Анджелес, США, 1 января, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Издание Cinema Blend составило список из 11 самых ожидаемых фильмов 2021 года. Статья была опубликована 29 октября на его сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM

В число самых ожидаемых проектов редакция, в частности, включила картины «Дюна», «Не время умирать», «Кэндимэн», «Годзилла против Конга», «Миссия невыполнима 7», «Хэллоуин убивает» и «Матрица 4».

В список также вошли будущие кинокомиксы Marvel: «Чёрная вдова», «Вечные», «Шан-Чи и легенда десяти колец» и новый фильм Джона Уотса про Человека-паука, который пока не имеет официального названия.

Ранее Cinema Blend опубликовала топ-10 лучших романтических комедий 2020 года. На первое место редакция поставила фильм «Зависнуть в Палм-Спрингс» Макса Барбакова.