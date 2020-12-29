Москва, 29 декабря, 2020, 23:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, дающий сотрудникам полиции право доставлять людей в состоянии алкогольного опьянения в специальные вытрезвители при медицинских, социальных и муниципальных учреждениях.

Франсиско Гойя. Пьяный каменщик (фрагмент). 1786

Соответствующий документ опубликован 29 декабря на официальном сайте правовой информации.

Федеральный закон дополняет инициативу о восстановлении системы вытрезвителей в России.

Закон устраняет правовой пробел и наделяет сотрудников полиции полномочиями доставлять граждан, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, в специализированные учреждения, оказывающие помощь лицам, пребывающим в состоянии опьянения.