Варшава, 29 декабря, 2020, 22:37 — ИА Регнум. Глава министерства труда и социальной политики Польши Малена Малонг 29 декабря в ходе пресс-конференции назвала вакцинацию от COVID-19 «экзаменом на солидарность и ответственность населения». Об этом передает Polskie Radio 24.

Виктор Тардьё. Вакцинация. 1923 (фрагмент)

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»Сдаем экзамен на ответственность и солидарность. У нас уже есть вакцина, которая поможет нам эффективно остановить пандемию. Я призываю вас подать заявление на вакцинацию», — заявила министр.

При этом она напомнила, что уже с 27 декабря начали вакцинировать медицинских работников, и уже открыт прием заявок на проведение вакцинации пожилых людей (старше 60 лет). «За последние несколько дней мы получили 19 тысяч заявок от пожилых людей на прививку от COVID-19», — подчеркнула она.

Согласно Национальной стратегии вакцинации в Польше, в первую очередь прививки должны быть сделаны медицинским работникам. Сразу после — пожилым людям (старше 60 лет). Эти социальные группы находятся в наиболее опасной зоне риска. Остальные категории населения будут прививаться уже после них — в порядке записи и очереди.

Напомним, социологические исследования показали, что лишь каждый третий житель Польши готов привиться против COVID-19. Но почти половина не намерены делать это. Остальные не имеют точного решения. По мнению министра здравоохранения республики Адама Недзельского, вакцинация трети жителей Польши не обеспечит население коллективным иммунитетом и не поможет республике победить пандемию. В связи с этим польское руководство проводит кампанию по популяризации вакцинации у населения.