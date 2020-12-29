Москва, 29 декабря, 2020, 19:59 — ИА Регнум. В Москве уже около 50 тысяч человек получили прививки от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил 29 декабря мэр столицы Сергей Собянин.

Mos.ru Вакцинация от COVID-19 в Москве

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"Огромное количество уже прошли вакцинацию, и чувствуют все себя нормально. У нас на сегодняшний день привиты где-то около 50 тысяч человек, ещё 70 тысяч записались», — сказал он в эфире Первого канала.

Собянин отметил, в столице создан двойной запас прививочных пунктов и при необходимости могут быть открыты новые пункты для вакцинации граждан от коронавируса.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Сергей Собянин сообщил, что с 30 декабря в Москве будет расширен перечень лиц, имеющих возможность пройти вакцинацию от коронавируса.

Записаться на прививку смогут работники строительного комплекса, студенты колледжей и вузов старше 18 лет, а также лица с хроническими заболеваниями.