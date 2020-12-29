Москва, 29 декабря, 2020, 19:59 — ИА Регнум. Бывший схимонах Сергий (Романов) отправится на два месяца в СИЗО. Решение принял Басманный суд Москвы.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Арест

Об аресте религиозного деятеля просил представитель следствия. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство.

Сергия задержали в ходе силового захвата Среднеуральского женского монастыря. Религиозный деятель обвиняется по трём уголовным статьям, среди них — склонение к самоубийству (ст. 110.1 УК РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге госпитализировали пресс-секретаря Сергия Всеволода Могучева.