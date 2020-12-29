Москва, 29 декабря, 2020, 18:18 — ИА Регнум. Московским школьникам продлили зимние каникулы до 17 января. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.

Иван Шилов ИА REGNUM Московская школа

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Эта мера коснется всех учащихся городских школ с 1-го по 11-й классы. Подобные меры глава столицы объяснил мерами профилактики распространения коронавирусной инфекции.

В качестве аргумента о пользе этого решения Собянин привел продление осенних каникул в Москве. Эта мера, по его мнению, смогла помочь в сдерживании роста числа заболевших COVID-19. В частности, уменьшились темпы роста заболеваемости среди школьников.

«Еще важнее — ребята стали реже передавать болезнь пожилым родственникам, для которых она особенно опасна. Доля старшего поколения среди заболевших ковидом сократилась с 25% до 16%», — написал Собянин.