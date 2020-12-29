Санкт-Петербург, 29 декабря, 2020, 17:51 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за последние сутки с COVID-19 и подозрением на него госпитализированы 694 человека. Это почти на 10% больше, чем было доставлено в больницы неделю назад, 22 декабря, говорится в распространенной 29 декабря информационной справке Межведомственного городского координационного совета по противодействию COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимационная машина скорой помощи

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"Рост госпитализаций, который, как правило, коррелирует с распространением инфекции, во многом обусловлен повышенной активностью населения: в период подготовки к новогодним праздникам люди чаще посещают торговые центры, что увеличивает вероятность передачи вируса», — объяснили ситуацию аналитики Межведомственного совета.

Одновременно наблюдается снижение почти на 8% количества вновь зарегистрированных в Петербурге случаев COVID-19 за сутки в федеральном регистре. А число выздоровевших, по сравнению с цифрами недельной давности, выросло более чем на 32%.

В Межведомственном совете не спешат делать оптимистических выводов из этих цифр. Там отмечают, что несоблюдение гражданами безопасной дистанции и игнорирование средств индивидуальной защиты может «привести к дестабилизации эпидемического процесса и возобновлению роста распространения новой коронавирусной инфекции, свести на нет достигнутую ранее остановку роста госпитализаций».

По данным координационного совета, на 29 декабря с подтвержденным COVID-19 под медицинским наблюдением находится 74 223 человека, это на 3,25% больше, чем неделю назад. Из них 69 348 человек — на амбулаторном лечении.

Для пациентов с COVID-19 и пневмонией в Петербурге развернуто 12 328 инфекционных коек.

Тем временем в город поступила партия из 5200 доз вакцины от COVID-19. В ближайшее время их доставят на пункты вакцинации.

Напомним, за 28 декабря в Петербурге фиксировано 3757 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 79 человек, выздоровели 2109 человек. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге — 234 602 случая заражения. От COVID-19 умерли 7532 человека. Выздоровели 140 596 человек.