Санкт-Петербург, 29 декабря, 2020, 16:11 — ИА Регнум. В Петербурге будут доступны только около 30 площадок для легального запуска фейерверков. Об этом 29 декабря сообщил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Петр Смирнов, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Сейчас спасатели заявляют о 28 подготовленных площадках. Окончательный список появится на сайте Главного управления МЧС по региону 30 декабря. Рядом с каждой площадкой будут дежурить пожарные.

ГУ МЧС уже взяло на учет 153 объекта, где хранят или продают пиротехнику, кроме того, сотрудники вместе с полицейскими ищут и места несанкционированной торговли салютами.

Смирнов призвал петербуржцев не оставлять детей без присмотра наедине с пиротехникой.

В новогодние каникулы более 780 пожарных Петербурга будут на ежедневном дежурстве, не считая резерва. Кроме того, профилактические рейды запланированы по храмам накануне Рождества, а в ночь с 6 на 7 января спасатели тоже будут дежурить на месте.