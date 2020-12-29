Москва, 29 декабря, 2020, 14:38 — ИА Регнум. Гражданину обязаны сообщить болен он COVID-19 или нет в течение 48 часов с момента поступления взятых у него проб в лабораторию. Об этом 29 декабря рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

При этом в подавляющем большинстве случаев в России получается уложиться в указанные сроки, отметила глава ведомства.

«Важным фактом выявления является тестирование. На сегодняшний день в России выполнено почти 90 млн тестов с начала эпидподъема заболеваемости. Мы проводим анализ своевременности выданных результатов исследований. Он должен быть выдан не позднее 48 часов после поступления материала в лабораторию. Выдан непосредственно пациенту. На сегодняшний день, по данным прошедшей недели, 98% всех исследований в стране выполняется в течении 48 часов и направляется результат пациенту в этот же срок. В том числе менее 48 часов — 26% всех исследований, в течение одного-двух дней — 72%», — сказала Попова.