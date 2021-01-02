Москва, 3 января, 2021, 00:38 — ИА Регнум. Комплексное развитие территорий — красивая идея с неприемлемой реализацией. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия»).

Дарья Драй ИА REGNUM Хрущёвка

«Идея — великолепная, идея — красивая, но реализация ее категорически неприемлема для наших избирателей. Критерии на включение многоквартирных домов в программу оставлены на усмотрение регионам, значит, здесь усмотренческие решения и элементы коррупционного очевидно просматриваются», — сказала Хованская.

Кроме того, она указала на то, что предполагается изъятие у граждан не только квартир, но и индивидуальных жилых домов, садовых домиков и так далее, если те нуждаются в ремонте или недостаточно благоустроены с точки зрения опять же субъекта РФ.

Иное жилье будет представляться в том же населенном пункте, если это будет указано в законе региона, сказала депутат.

«Закон легализует принудительное изъятие жилого помещения. С людьми необходимо договариваться, иначе это тупик, завязнут в судебных спорах, право частной собственности надо уважать», — призвала Хованская.

В России с 1 января 2021 года вступил в силу закон о комплексной реновации в регионах.