Москва, 29 декабря, 2020, 14:09 — ИА Регнум. Жителям России следует соблюдать в новогодние праздники все санитарные меры, призванные остановить распространение коронавирусной инфекции. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил 29 декабря на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Александ Куликов ИА REGNUM Медсестра реанимационного отделения

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Он напомнил, что в праздничные дни врачи, медсёстры, социальные работники и водители скорых не оставят свою работу, они продолжат помогать заболевшим. Все остальные могут помочь им.

«И у каждого человека есть возможность поддержать их в борьбе с коронавирусом», — подчеркнул Мишустин.

Он пояснил, что говорит об использовании средств индивидуальной защиты, соблюдении санитарной дистанции, а также рекомендаций медиков и Роспотребнадзора. Мишустин также попросил всех беречь себя и близких.