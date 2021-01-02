Москва, 2 января, 2021, 04:25 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов видит лоббизм в новом законе о комплексном развитии территорий, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Закон — именно лоббистские устремления, они ручки потирают, потому что люди ничего не получат, более того, людей начнут выселять на улицу. Любое здание, частное, ваш дом могут снести — ничего взамен практически не дав. Людей могут выселить за 45 дней на улицу», — заявил Миронов.

«Регионы получают право на свое усмотрение вносить те или иные дома, и отнюдь не ветхие, как указывали, и какие-то бараки — любые дома могут внести в этот план, и будут снесены дома. Как правило, эти дома будут находиться в центре городов, где замечательная инфраструктура, где не нужно тратиться, иными словами, я заявлю, что это классический пример лоббизма, лоббизма со стороны застройщиков и банков», — уточнил парламентарий.

Он также обратил внимание на нарушение гражданских прав.

«Самое печальное, что берется и по-своему трактуется гражданское право, и федеральное полномочие передается регионам, что запрещено Конституцией: а именно ликвидация права собственности — святая вещь в нашей псевдорыночной экономике. Субъекты РФ смогут лишать людей собственности, это недопустимо, и битву за нормальное регулирование градостроительной политики будем продолжать в 2021 году», — пообещал Миронов.

Закон о комплексном развитии территорий вступил в силу с 1 января 2021 года.