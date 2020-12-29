Иваново, 29 декабря, 2020, 12:51 — ИА Регнум. Смертность в Ивановской области в январе — ноябре 2020 году выросла на 7,6% по сравнению с тем же периодом 2019 года, данные на брифинге 29 декабря привёл со ссылкой на Росстат руководитель регионального департамента здравоохранения Артур Фокин.

Густав Климт. Жизнь и Смерть. 1915

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Как пояснил Артур Фокин, если за 11 месяцев 2019 года в Ивановской области скончались 14 406 человек, то в 2020 году — 15 504 человека

Рост смертности в РФ в среднем оказался почти в два раза выше, чем в Ивановской области — 13,9%. Среди регионов Центрального федерального округа Ивановская область оказалась на втором месте с конца по приросту смертности (один из самых низких показателей), по России — на 16-м месте.

Добавим, что, по последним данным, в Ивановской области за период пандемии скончались 493 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19, прирост за сутки — пять смертей.