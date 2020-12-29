Афины , 29 декабря, 2020, 12:46 — ИА Регнум. Ряд министров и других членов правительства Греции будут первыми в очереди на получение вакцины от COVID-19 в рамках общенационального плана иммунизации «Свобода». Согласно плану, они должны сделать прививку в течение ближайших десяти дней, передает AMNA.

Цитата со страницы Кирьякоса Мицотакиса в Twitter Премьер-министр Греции прививается от ковида

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

Среди тех, кто уже привит, числятся премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис, пресс-секретарь правительства Стелиос Пецас, министр здравоохранения Василис Кикилиас, глава правительственного комитета по координации и управлению вакцинациями Мариос Фемистоклеус. Далее следуют члены секретариата правительства и другие высокопоставленные должностные лица.

Уже сделавшие прививку делятся фотографиями и видеозаписями этого процесса, как, например, Мицотакис. Рядом с фотографией, на которой он получает первую инъекцию вакцины, греческий премьер пишет: «В ближайшие месяцы наша цель — вакцинировать подавляющее большинство греков. Вакцина — единственный способ положить конец злоключениям с COVID и восстановить контроль над своей жизнью».