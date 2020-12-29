Санкт-Петербург, 29 декабря, 2020, 12:24 — ИА Регнум. Бывший председатель петербургского Горизбиркома Виктор Миненко вернулся в полпредство по Северо-Западному федеральному округу, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Виктор Миненко

Заметим, до назначения главой Горизбиркома Миненко был федеральным инспектором полпредства по Санкт-Петербургу. Теперь он будет работать помощником полномочного представителя президента в СЗФО Александра Гуцана. К слову, его предшественник на посту Горизбиркома Виктор Панкевич тоже нашел себе применение в полпредстве после ухода из комиссии.

Следует отметить, что председатель ЦИК Элла Памфилова была недовольна работой и Панкевича, и Миненко на посту председателя Горизбиркома, подчеркивая, что при них выборы проходили с нарушениями.

Миненко ЦИК даже выразил недоверие, указывая, что он преследовал чьи-то «личностные интересы» вместо того, чтобы оздоровить избирательную систему региона с самыми грязными выборами в стране. Тем не менее перед уходом Миненко получил орден из рук губернатора Петербурга Александра Беглова, чем Памфилова была возмущена.