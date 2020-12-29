Москва, 29 декабря, 2020, 11:24 — ИА Регнум. В 2020 году Россия, несмотря на то, что позитивная повестка в двусторонних отношениях с Германией была сужена, поддерживала регулярный политический диалог с немецкой стороной. Об этом 29 декабря сообщается в комментарии МИД РФ об основных внешнеполитических итогах 2020 года, которое распространила пресс-служба российского ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

«Несмотря на сужение позитивной повестки дня в отношениях с Германией, с ней поддерживался регулярный политический диалог», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в декабре состоялась церемония открытия очередного перекрестного года «Экономика и устойчивое развитие 2020−2022» в рамках учредительного заседания Российско-германского экономического совета, а также в сентябре начался год Германии в России.

Кроме того, отмечается, что РФ готова к открытому взаимовыгодному сотрудничеству с США, которое должно базироваться на уважении интересов обеих сторон.

«В отношениях с США Россия исходила из понимания особой ответственности двух наших государств за поддержание международной безопасности и стратегической стабильности, демонстрировала открытость к взаимовыгодному сотрудничеству на основе уважения интересов друг друга», — уточняется в комментарии и добавляется, что одним из важных моментов в работе двух стран стал «стратегический диалог» в вопросах по контролю над ракетно-ядерными вооружениями.

Помимо того, в комментарии говорится, что диалог между Россией и Китаем стал фактором стабилизации в отношениях на международном уровне.

«В условиях мирового кризиса, вызванного последствиями COVID-19, важное стабилизирующее воздействие на международные отношения оказывало стратегическое партнерство России и Китая. Дополнительное развитие получило двустороннее взаимодействие по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, особенно в ООН и на других ведущих международных площадках», — поясняется в сообщении.

При этом также отмечается, что российская сторона делает конкретные шаги для снижения напряженности с НАТО.

«В интересах снижения напряженности по линии Россия — НАТО предпринимались шаги по обеспечению предсказуемости и сдержанности в военно-политической сфере на европейском пространстве. В частности, Россией введен односторонний мораторий на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности наземного базирования», — указывается в комментарии.

Вместе с тем подчеркивается, что отношения России и коллективного Запада не улучшились.

«В политике НАТО, ЕС и ряда их отдельных членов конфронтационные подходы преобладали над конструктивным началом», — констатируется в сообщении и добавляется, что при этом продолжался диалог с заинтересованными в сотрудничестве с РФ странами Европы.

«Россия одной из первых стала оказывать активное содействие иностранным государствам в борьбе с COVID-19 и преодолении социально-экономических последствий кризиса, наладила широкую кооперацию в вопросах разработки, поставок и производства антивирусных препаратов и вакцин», — также уточняется в комментарии российского МИД.

В то же время во внешнеполитическом ведомстве РФ напомнили об инициативе президента России Владимира Путина о проведении саммита «пятерки» постоянных членов Совета Безопасности ООН для того, чтобы искать решение острых проблем современности.

«Россия предлагала позитивную, объединительную повестку дня — во имя глобальной стабильности и предсказуемости, укрепления центральной роли ООН как главного координирующего органа международной политики. Призывала партнеров к отказу от «игр с нулевой суммой» и двойных стандартов в пользу открытого и честного диалога», — поясняется в комментарии.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря в МИД РФ заявили, что помощник военного атташе при посольстве Болгарии в Москве Митко Борисовдолжен покинуть Россию в течение трёх суток.