Москва, 29 декабря, 2020, 11:03 — ИА Регнум. Министерство науки и высшего образования РФ объявило открытый конкурс на техническое наблюдение за строительством двух новых современных научно-исследовательских судов неограниченного района плавания. Многомиллионную услугу победитель будет оказывать в Приморском крае, где и строятся суда, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Адмиралтейские верфи

Максимальная цена контракта — 253 млн рублей, которые предусмотрены в федеральном бюджете. Участникам требуется обеспечение заявки в размере 7,59 млн рублей, а также обеспечение исполнения контракта — 25,3 млн рублей. Итоги конкурса подведут 2 февраля 2021 года.

Место оказания услуги — судостроительная верфь ООО «ССК «Звезда» в Большом Камне (Приморский край), с которой контракт был подписан 10 декабря 2020 года.

Уточняется, что на верфи строятся многофункциональные научно-исследовательские суда проекта 123 — головное и первое серийное. Работы планируется завершить не позднее 31 декабря 2024 года. Заказчиком проекта выступает федеральное государственное бюджетное учреждение научного обслуживания «Управление научно-исследовательского флота Дальневосточного отделения Российской академии наук».

Проект судов разработан АО «Центральное конструкторское бюро «Лазурит» из Нижнего Новгорода.