Москва, 29 декабря, 2020, 09:36 — ИА Регнум. Нефть марки Brent 28 декабря попыталась подрасти, добравшись до отметки $52 за баррель, откуда скатилась на отрицательную территорию, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«В итоге котировки закрылись немногим ниже уровня $51, который тестируют 29 декабря на утренних торгах, продолжая демонстрировать сужение торгового диапазона перед новогодними праздниками.

Динамика нефтяных цен пошла вразрез с поведением акций на мировых площадках, где на фоне подписания пакета фискальных стимулов в США инвесторы отправили индексы к рекордным максимумам.

Причина сдержанности Brent заключается в предвкушении увеличения объемов добычи странами ОПЕК+ на 500 тыс. баррелей в день с января. Масла в огонь подлила Россия, которая, сославшись на «оптимальный ценовой диапазон», дала понять, что будет выступать в пользу дальнейшего постепенного наращивания производства на следующем заседании альянса в январе.

Позиции Brent выглядят весьма устойчивыми, но рынок определенно испытывает трудности с развитием восходящего импульса по причине осторожности игроков под конец IV квартала и 2020 года.

Также трудности наблюдаются в связи с отсутствием выраженных драйверов роста, тогда как одного фактора слабого доллара недостаточно, чтобы продвинуть баррель к новым максимумам за пределами уровня $52.

В краткосрочной перспективе Brent, вероятно, продолжит консолидироваться в рамках привычного диапазона, осциллируя вокруг отметки $51. В роли ближайшей важной поддержки выступает уровень $50, где проходит 20-дневная скользящая средняя, — считает эксперт.

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