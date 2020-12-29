Санкт-Петербург, 29 декабря, 2020, 09:41 — ИА Регнум. Находящийся под следствием по делу о коррупции депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Роман Коваль признался в совершении преступления и решил сделать явку с повинной. Несмотря на это, Приморский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о продлении меры пресечения для Коваля в виде заключения под стражу на срок по 29 марта 2021 года. Об этом сообщила 29 декабря Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Assembly.spb.ru Роман Коваль

Коваль был задержан 30 июля 2020 года сотрудниками ФСБ и с тех пор находится под стражей. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В суде при решении вопроса о продлении меры пресечения Коваль заявил, что совершил «мошеннические действия» в составе группы лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения. «В содеянном раскаивается, готов оказать полное содействие следствию и возместить ущерб», — сообщили в судебной пресс-службе. Отметим, что максимальный срок за мошенничество — 10 лет лишения свободы.

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Как сообщало ИА REGNUM, Роман Коваль обвиняется в получении взятки в особо крупном размере от бизнесмена Михаила Лихолетова. Следствие утверждает, что с 2018 по 2020 год депутат вместе с помощником Андреем Гришиным получили совокупно 15 млн рублей, включая стоимость автомобиля Audi Q7.

В обмен на взятку Коваль якобы должен был внести «депутатскую поправку» в закон о городском бюджете, чтобы распределить государственные субсидии нескольким медучреждениям. Затем они заключали госконтракты на поставку оборудования с предпринимателем, а Коваль должен был получать 20%-ный «откат» от суммы госконтрактов, считают следователи.

Как отметили в пресс-службе суда, благодаря показаниям Гришина в отношении Коваля возбуждено еще одно уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ — «Получение взятки в крупном размере».