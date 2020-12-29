Москва, 29 декабря, 2020, 06:50 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы отказал Министерству промышленности и торговли России во взыскании многомиллионной неустойки с ЗАО «Научно-технический центр «Модуль». Решение суда пока не обнародовано и не вступило в законную силу. Вердикт может быть оспорен истцом, передаёт ИА REGNUM.

Судебное взыскание

Претензии министерства на общую сумму 128 913 120 рублей были поданы ещё в апреле 2020 года. Дело рассматривала судья Никонова.

Напомним, в сентябре 2020 года то же министерство не смогло взыскать с «Модуля» неустойку по контракту от 2015 года. Речь шла о сумме более 220 млн рублей. Исполнитель обязался выполнить опытно-конструкторскую работу для разработки радиационно-стойкого процессора. Стоимость контракта оценивалась в 0,5 млрд рублей. Изделие планируется задействовать в бортовой радиоэлектронной аппаратуре для реализации систем радиолокации, навигации и связи нового поколения, которая способна работать в космосе.

Судья в вердикте отметил, что министерство не доказало вину ответчика за просрочку.

А в августе 2019 года судья лишь частично удовлетворил один из исков Минпромторга РФ к «Модулю», взыскав с последнего вместо 229,5 млн рублей неустойки 20,143 млн рублей.