Москва, 29 декабря, 2020, 10:39 — ИА Регнум. Для российской экономики 2020 год стал периодом сразу нескольких потрясений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал экономист Василий Колташов, подводя итоги уходящего года.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

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"Для российской экономики 2020 год был годом не одного, а нескольких шоков. Первым шоком стало падение в марте мировых цен на нефть. В результате произошла первая девальвация рубля. Затем власти вынуждены были поставить экономику на паузу. И только кажется, что это произошло лишь из-за пандемии. Пандемия усилила все негативные процессы, но борьба с пандемией позволила сконцентрировать спад в экономике. Два месяца простоя — это были два месяца неизбежного простоя, будь пандемия или нет в реальности. Потери были бы в любом случае, в данном случае их лишь сконцентрировали», — сказал Колташов.

Ещё одним шоком стала вторая девальвация рубля осенью 2020 года. Причём для многих она стала неожиданностью и продемонстрировала, как слабо Центральный банк и правительство РФ влияют на курс национальной валюты, считает экономист.

В то же время в 2020 году российская экономика справилась с кризисом намного лучше, чем в 2014 году. Это говорит в пользу того, что РФ сумела адаптироваться и приспособиться к тяжелым условиям. Причем во многом это стало возможным благодаря экономическим кризисам прошлых лет, полагает эксперт.

«В 2020 году решающее значение имело то, что российская экономика в 2014—2016 годах пережила кризис, мощнейший обвал, и начала адаптироваться и меняться. Тот факт, что наша экономика начала меняться за несколько лет до этого, обеспечило ей устойчивость и относительно спокойное прохождение шоковых ситуаций 2020 года. Российская экономика показала себя в намного лучшей форме, чем она была в 2014 году, и государственная политика оказалась тоже более адаптирована к существующим реалиям», — отметил Колташов.