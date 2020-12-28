Нью-Йорк, США, 28 декабря, 2020, 22:45 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США обновили исторические максимумы в ходе торгов 28 декабря, на волне оптимизма после принятия закона о помощи американской экономике на $2,3 трлн.

Benoît Prieur Уолл-стрит

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 242,21 пункта (0,80%), до 30 442,08 пункта. Максимум индекса составляет 30 525,56 пункта.

S&P 500 поднялся на 37,34 пункта (1,01%), до 3740,40 пункта, максимум — 3740,73 пункта. Nasdaq вырос на 123,81 пункта (0,97%), до 12 928,55 пункта, максимум — 12 930,07 пункта.

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