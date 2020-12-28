Подгорица, 28 декабря, 2020, 22:31 — ИА Регнум. Европейская комиссия приняла пакет помощи странам Западных Балкан в размере 70 млн евро в рамках Инструмента помощи перед вступлением (IPA II). Эти средства предназначены для покупки вакцины от коронавируса.

Вакцина

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«Во время пандемии ЕС продемонстрировал, что относится к странам Западных Балкан как к привилегированным партнерам. Мы продолжаем действовать в этом духе, когда речь идет о вакцинах, предпринимая шаги для скорейшего начала кампаний вакцинации критически важного персонала и наиболее уязвимых групп в регионе. Быстрая вакцинация будет иметь решающее значение для прекращения пандемии и начала социально-экономического восстановления Западных Балкан», — сказал комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархейи.

Было объявлено, что пакет будет оплачен в виде грантов, которые помогут покрыть расходы на вакцины для приоритетных групп в регионе, а также на необходимое оборудование для вакцинации.

Западным Балканам будет разрешено закупить определенное количество вакцин по соглашению о предварительной закупке, заключенному между ЕС и шестью производителями, при этом отдельные государства-члены ЕС откажутся от части доз, ранее предназначенных для них по соглашению.