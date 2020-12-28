Бишкек, 28 декабря, 2020, 20:55 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Киргизии выявила факт злоупотребления чиновниками министерства здравоохранения своим должностным положением, в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму более $1 млн (около 78,2 млн рублей).

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Доллары

Они заключили заведомо невыгодный контракт на проведение аудита за последние шесть лет, выделив на закупку консультационных услуг завышенную сумму, пролоббировав при этом интересы аудиторской компании «D.&T.».

В ведомстве отмечают, что противозаконные действия чиновников минздрава подпадают под статью «Злоупотребление должностным положением», предусматривающую наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и шести месяцев, а также под статью «Заключение заведомо невыгодного контракта» с наказанием в виде тюремного заключения на срок до 10 лет.