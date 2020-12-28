Москва, 28 декабря, 2020, 20:26 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал сокращение чиновников и структурных подразделений федеральных министерств и ведомств.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Этот год показал, насколько важна эффективность госаппарата. Столкнувшись с вызовами в экономике, правильно сделать выводы. Принимая решение о сокращении 74 структурных подразделений в 45 министерствах и ведомствах, правительство исходит из необходимости создания более эффективной структуры управления. Депутаты это поддерживают», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

Ответственность не может быть размытой, отметил спикер Госдумы.

«Сегодня зачастую мы видим: долго приходится искать того, кто отвечает за порученное дело. Яркий пример, когда президент задал вопрос, кто отвечает за рост цен», — подчеркнул Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 1 января 2021 года начнется административная реформа, а ее результаты будут известны к 1 апреля 2021 года. Сейчас почти 20% должностей в министерствах и ведомствах остаются вакантными. В правительстве подготовили конкретные показатели оптимизации: в центральных аппаратах, где около 20% вакансий, штат должен быть сокращен на 5%, а в территориальных органах министерств и ведомств с их 18% вакансий — на 10%.