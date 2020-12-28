Москва, 28 декабря, 2020, 19:09 — ИА Регнум. Младенческая смертность в России за январь — ноябрь 2020 года снизилась на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает 28 декабря Росстат.

Александр Дейнека. Мать. 1932

Согласно данным ведомства, за одиннадцать месяцев минувшего года в стране умерло 6772 младенца, а в текущем году — 5882 ребёнка в возрасте до одного года.

Наибольшее снижение младенческой смертности зафиксировано в Архангельской области — на 54,4%. В два раза показатель сократился в Коми, Камчатском крае и Магаданской области.

В Москве младенческая смертность сократилась на 30,9% в годовом выражении, в Московской области — на 22,3%. В Санкт-Петербурге показатель сократился на 19,8%, однако в Ленинградской области младенческая смертность выросла на 23,7%.

В целом в 2020 году младенческая смертность снизилась в 59 российских регионах, ещё в восьми — осталась на прошлогоднем уровне.