Москва, 1 января, 2021, 03:21 — ИА Регнум. С 1 января 2021 года в России повышаются акцизы на сигареты, сообщает ИА REGNUM.

sipa Сигареты

Ставка акциза на сигареты выросла на 20% составит 2359 рублей на тысячу штук, на электронные сигареты — 60 рублей за штуку.

По мнению представителей отрасли, резкий скачок акцизов в 2021 г. приведет к значительному росту цен на сигареты и, как следствие, — расширению рынка нелегальной продукции.

В связи с ростом акцизов эксперты прогнозируют и рост цен на пачку сигарет, она может вырасти на 12−13%.

Одновременно Госдума приняла закон о минимальной стоимости пачки сигарет, закон вступит в силу с 1 апреля 2021 года. Минимальная цена за пачку сигарет составит примерно 106 рублей, подсчитали в Совфеде.

Кроме того, Госдума ратифицировала соглашение о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По нему государства обязуются к 2024 г. выровнять уровень акцизов на сигареты и установить его в размере 35 евро за 1 тыс. штук (3132 рубля).