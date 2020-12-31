Москва, 1 января, 2021, 01:48 — ИА Регнум. Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о возрождении вытрезвителей, сообщает ИА REGNUM.

Оноре Домье. Выпивохи (Испивающие). 1860

Вытрезвители возрождаются по решению регионов на основе государственно-частного партнерства.

Закон прописывает базовые требования к функционированию организаций и организации мероприятий по оказанию помощи лицам, «находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке». Доставлять будет полиция.

В Госдуме предполагают, что стоимость «ночи» в вытрезвителе будет достаточно высокой, ведь даже заявленные 1,5 тыс. рублей — сумма немалая.

Закон не предусматривает информирование работодателя о помещении сотрудника в вытрезвитель.