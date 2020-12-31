Москва, 1 января, 2021, 00:02 — ИА Регнум. Сегодня, 1 января, в России на один год вырос пенсионный возраст, сообщает ИА REGNUM.

Винсент Ван Гог. На пороге вечности (фрагмент). 1890

В соответствии с федеральным законом о повышении пенсионного возраста, с 2018 года происходит постепенное повышение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости и пенсии по государственному обеспечению. Рост возраста выхода на пенсию происходить поэтапно в течение десяти лет и завершится в 2028 году. В результате пенсионный возраст будет повышен на пять лет и составит 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

В 2018 году пенсионный возраст женщин составлял 55 лет, пенсионный возраст мужчин — 60 лет.

В 2021 году пенсионный возраст вырастет еще на год, при этом общее увеличение составит уже три года, но пенсии будут назначаться на 1,5 года раньше нового пенсионного возраста: в 56,5 лет женщинам и в 61,5 год мужчинам, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР), напомнив про пенсионную льготу, введенную для плавного перехода к новым параметрам системы.