Москва, 28 декабря, 2020, 18:04 — ИА Регнум. Вопрос отстаивания исторической правды в контексте 75-летия Победы во Второй мировой войне обсудили президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, сообщили 28 декабря в пресс-службе главы российского государства.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

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В ходе телефонного разговора сегодня, 28 декабря, Путин и Си Цзиньпин поздравили друг друга с наступающим Новым годом и подвели итоги уходящего.

«Дана высокая оценка двусторонним связям, констатировано, что они достигли наивысшего уровня в истории и носят подлинно взаимовыгодный характер, — говорится в сообщении. — В контексте 75-летия Победы во Второй мировой войне подчёркнуто единство подходов России и Китая к отстаиванию исторической правды и итогов войны».

Среди прочих обсуждались и вопросы, связанные с противодействием пандемии коронавируса и «кооперации при разработке и производстве вакцин».

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