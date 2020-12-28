Москва, 28 декабря, 2020, 17:54 — ИА Регнум. В центре внимания комитета Госдумы по образованию в 2021 году будет совершенствование качества профессионального образования, а также вопросы, связанные с учебной нагрузкой в системе общего образования. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Андрей Лыткин ИА Красная Весна Вячеслав Никонов

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»Ясно, что нагрузка и на преподавателей, и на учащихся — это тема, которой надо серьезно заниматься. Мы обратим внимание на проблемы подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей нашей экономики», — сказал Никонов.

Также парламентарии продолжат работу над принятым в первом чтении законопроектом о просветительской деятельности — депутаты примут решение о том, что понимать под просветительской деятельностью.

«Возможно, мы будем стараться выйти на какой-то общий законопроект, связанный с просветительской деятельностью в целом», — допустил Никонов.

Также в планах комитета — дебюрократизация образовательного процесса.

«Образовательные организации, отдельные педагоги перегружены разными формами отчетности, проверками. И эти вопросы мы держим на контроле постоянно. В апреле обсудим их в ходе круглого стола», — сказал Никонов.

Также на весну 2021 года запланирован круглый стол по законодательной регламентации просветительской деятельности.

Еще одним приоритетным вопросом для комитета будет законопроект о дистанционном образовании.

«Было отложено рассмотрение законопроекта, вызвавшего достаточно серьезный резонанс, обеспокоенность со стороны общественности. Мы займемся его дополнительным изучением в формате слушаний и специального тематического вопроса на нашем комитете», — сообщил Никонов.

Подводя итоги, из числа законопроектов, ставших законами в 2020 году, парламентарий выделил прежде всего президентский законопроект о воспитании, о воспитательной работе. Кроме того, традиционно в осеннюю сессию комитет работал над бюджетом в сфере образования на 2021−2023 годы. Также депутат напомнил о принятом законе о горячем питании младшеклассников.