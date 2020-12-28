Москва, 28 декабря, 2020, 17:49 — ИА Регнум. В настоящее время в правительстве России не осталось ковид-диссидентов, но они были. Об этом 28 декабря заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью программе «Познер» на Первом канале, передаёт «РИА Новости».

Government.ru Татьяна Голикова

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

"Ковид-диссиденты? Я думаю, что уже сейчас нет… А были», — заявила Голикова, отвечая на соответствующий вопрос.

Сама же Голикова, по её словам, по собственному желанию привилась от коронавируса ещё на стадии клинических исследований российской вакцины.