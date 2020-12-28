Москва, 28 декабря, 2020, 17:52 — ИА Регнум. К середине 2021 года в России будет создано новое лекарство от коронавируса на основе моноклональных антител. Об этом 28 декабря рассказал глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Пандемия

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По его словам, в России в гражданском обороте на данный момент находится порядка 700 тысяч доз вакцин от коронавирусной инфекции. Однако решить все проблемы, связанные с COVID-19, одной вакцинацией не удастся.

«Когда все будут вакцинированы, инфекция станет управляемой. Но это не значит, что возбудитель пропадет — понадобятся препараты, которые позволят эту инфекцию лечить. Срочно надо создавать, и мы этим заняты, препарат, моноклональные антитела против этого возбудителя. Он позволит уже заболевших людей вылечивать. Мы работаем над двумя принципиально новыми препаратами, один из которых должен увидеть свет в середине следующего года. Второй — к концу следующего года должны завершить стадию расширенных испытаний», — рассказал Гинцбург.