Москва, 28 декабря, 2020, 17:36 — ИА Регнум. В январе 2021 года в России в гражданский оборот поступит более 1 млн доз вакцин от коронавируса. Об этом 28 декабря заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью программе «Познер» на Первом канале.

Mos.ru Вакцина от коронавируса

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«С учётом сегодняшнего дня мы выпустим в гражданский оборот более 1 млн доз вакцины, которая будет доступна в декабре-январе», — заявила Голикова.

Это превышает в два раза то число, которое закладывалось в начале кампании по вакцинации граждан, указала она.

По её словам, более половины смертей в России в 2020 году пришлось на коронавирус и связанные с ним болезни.